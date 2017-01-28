В.Путін і Д.Трамп домовилися про проведення спільної зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Відомі подробиці телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі, передає УНН з посиланням на прес-службу президента Росії.
“Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися дати доручення опрацювати можливі строки і місце проведення їх особистої зустрічі”, — йдеться в повідомленні.
Також В.Путін привітав Д.Трампа з офіційним вступом на посаду, побажав успіхів у майбутній діяльності.
В свою чергу Д.Трамп попросив передати побажання щастя і процвітання російському народу, зазначивши, що народ США з симпатією ставиться до Росії і її громадян.