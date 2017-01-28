Телефоный разговор Путина и Д.Трампа: договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Известны подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента России.
"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", говорится в сообщении.
Также В.Путин поздравил Д.Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в будущей деятельности.
В свою очередь Д.Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания русскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам.