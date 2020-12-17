Телефонна дипломатія: Зеленський з початку року провів близько 70 розмов з главами держав та урядів

“Сьогодні, коли вирує друга хвиля “ковіду”, пандемії, в усьому світі, я продовжую так звану телефонну дипломатію. Лише за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав та главами урядів під час цих розмов левова частина часу була присвячена економіці. Саме економіці та плануванню результатів майбутніх візитів. Коли це вже дозволить епідеміологічна ситуація в тій чи іншій країні”, - сказав Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп у світлі новин про молодшого Байдена по-новому оцінив розмову із Зеленським

Нагадаємо, Україна та Туніс обговорили співробітництво у політичній та торговельний сфері.