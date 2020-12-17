Телефонна дипломатія: Зеленський з початку року провів близько 70 розмов з главами держав та урядів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Від початку року Президент України Володимир Зеленський провів 67 телефонних переговорів з главами держав та главами урядів, левова частина яких була присвячена питанням економіці. Про це він сказав під час пленарної сесії “Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України” з дипломатами та послами, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, коли вирує друга хвиля “ковіду”, пандемії, в усьому світі, я продовжую так звану телефонну дипломатію. Лише за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав та главами урядів під час цих розмов левова частина часу була присвячена економіці. Саме економіці та плануванню результатів майбутніх візитів. Коли це вже дозволить епідеміологічна ситуація в тій чи іншій країні”, - сказав Володимир Зеленський.
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Нагадаємо, Україна та Туніс обговорили співробітництво у політичній та торговельний сфері.