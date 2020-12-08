Україна та Туніс обговорили співробітництво у політичній та торгівельній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерства закордонних справ України та Туніської Республіки обговорили співробітництво в політичній, торговельній, інвестиційній та освітянській сферах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
“8 грудня відбулися політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Туніської Республіки на рівні керівників структурних підрозділів. Сторони обговорили практичні кроки для активізації розвитку українсько-туніського співробітництва в політичній, торговельній, інвестиційній та освітянській сферах”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що делегація України висловила сподівання на підтримку Тунісом українських ініціатив в ООН. Окремою темою консультацій стало отримання нашою державою статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва.
Туніська сторона підтвердила налаштованість на подальшу розбудову двостороннього співробітництва з Україною та відзначила існування значного потенціалу для цього. Зокрема, туніську сторону цікавить довгострокова співпраця з нашою країною у сфері забезпечення продовольчої безпеки. За результатами дев’яти місяців 2020 року, Туніс став третім після Єгипту та Марокко найбільшим торговельним партнером України в Африці.
Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин, активізації міжпарламентської співпраці та міжрегіонального співробітництва. Туніська делегація підтвердила зацікавленість у підписанні найближчим часом угоди про преференційну торгівлю між Україною та Тунісом, проект якої нині опрацьовується на експертному рівні.
Представники України та Тунісу також обговорили підготовку до проведення Четвертого засідання Міжурядової українсько-туніської комісії з питань торговельно-економічного та технічного співробітництва. Сторони домовилися про проведення у першому кварталі 2021 року консультацій у форматі відеоконференції на рівні секретаріатів національних частин згаданої комісії.
Україна запросила Туніс до участі в установчому саміті Кримської платформи.
Додається, що загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Тунісом за січень-вересень 2020 року склав 307,6 млн дол. США. Український експорт становив 298,4 млн дол. США, а імпорт з Тунісу — 9,2 млн дол. США.
Нагадаємо, постійний представник Німеччини при Раді Європи посол Рольф Мафаель і заступник генсека РЄ Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення коштів Україні в межах Плану дій Ради Європи. Таким чином, ФРН виділить Україні 1 млн євро.