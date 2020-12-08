Украина и Тунис обсудили сотрудничество в политической и торговой сфере

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 13191 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 34638 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 51782 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 66682 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108344 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111871 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124525 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155944 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202180 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196366 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

4 марта, 01:40 • 89662 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 60632 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 38413 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 51892 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 39946 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 348284 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 300202 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 454531 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 420317 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 403047 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 117164 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 195520 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 223147 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 202515 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 288727 просмотра
Актуальное
Украина и Тунис обсудили сотрудничество в политической и торговой сфере

Украина и Тунис обсудили сотрудничество в политической и торговой сфере

Киев  •  УНН

 • 18000 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерства иностранных дел Украины и Тунисской Республики обсудили сотрудничество в политической, торговой, инвестиционной и образовательной сферах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

“8 декабря состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Тунисской Республики на уровне руководителей структурных подразделений. Стороны обсудили практические шаги для активизации развития украинского-тунисского сотрудничества в политической, торговой, инвестиционной и образовательной сферах”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что делегация Украины выразила надежду на поддержку Тунисом украинских инициатив в ООН. Отдельной темой консультаций стало получение нашим государством статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

Тунисская сторона подтвердила настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Украиной и отметила существование значительного потенциала для этого. В частности, тунисской сторону интересует долгосрочное сотрудничество с нашей страной в сфере обеспечения продовольственной безопасности. По результатам девяти месяцев 2020 года, Тунис стал третьим после Египта и Марокко крупнейшим торговым партнером Украины в Африке.

Отдельное внимание собеседники уделили развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений, активизации межпарламентского сотрудничества и межрегионального сотрудничества. Тунисская делегация подтвердила заинтересованность в подписании в ближайшее время соглашения о преференциальной торговле между Украиной и Тунисом, проект которой сейчас прорабатывается на экспертном уровне.

Представители Украины и Туниса также обсудили подготовку к проведению четвертого заседания Межправительственной украинско-тунисской комиссии по вопросам торгово-экономического и технического сотрудничества. Стороны договорились о проведении в первом квартале 2021 года консультаций в формате видеоконференции на уровне секретариатов национальных частей упомянутой комиссии.

Украина пригласила Тунис к участию в учредительном саммите Крымской платформы.

Добавляется, что общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Тунисом за январь-сентябрь 2020 года составил 307,6 млн долл. США. Украинский экспорт составлял 298,4 млн долл. США, а импорт из Туниса — 9,2 млн долл. США.

Напомним, постоянный представитель Германии при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека СЕ Габриелла Баттани-Драгони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Таким образом, ФРГ выделит Украине 1 млн евро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы