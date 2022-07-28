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Телефони співробітників Єврокомісії атаковані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus

Телефони співробітників Єврокомісії атаковані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus

Київ • УНН

 • 133554 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Внутрішнє розслідування в Європейській комісії показало, що мобільні телефони деяких співробітників атакували за допомогою програмного забезпечення для спостереження ізраїльської компанії, згідно з листом, з яким агенство dpa ознайомилося в четвер, передає УНН.

Деталі

У листі комісара юстиції ЄС Дідьє Рейндерса депутату ЄС Софі Ін'т-Вельд говориться, що американська технологічна компанія Apple попередила його в листопаді 2021 року про "можливу компрометацію" його пристрою програмним забезпеченням для спостереження Pegasus ізраїльської NSO Group. Згідно з листом, це попередження викликало серію перевірок пристроїв Рейндерса разом з іншими членами комісії, які отримали попередження від Apple.

У листі, датованому понеділком цього тижня, йдеться, що інспекції не знайшли переконливих доказів того, що шпигунського ПЗ вдалося скомпрометувати пристрої Рейндерса або інших співробітників.

Однак у листі йдеться, що розслідування триває, і кілька перевірок пристроїв виявили "індикатори компрометації" — вираз, який співробітники служби безпеки використовують для позначення проникнення в систему.

Уповноважений юстиції не надав додаткових подробиць розслідування через публічний характер листа.

Виконавчий орган ЄС вже розслідував можливе проникнення програмного забезпечення Pegasus після того, як у липні 2021 року стало відомо, що уряди у всьому світі використовували шпигунське програмне забезпечення проти критиків, членів опозиції та журналістів.

Влада Іспанії, Польщі та Угорщини використовувала шпигунське ПЗ.

Ізраїльська компанія NSO неодноразово наголошувала на тому, що її програмне забезпечення призначалося для відстеження терористів і злочинців і продавалося лише державним установам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На мобільних прем'єра та міністра оборони Іспанії виявили шпигунську програму Pegasus

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