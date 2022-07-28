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Телефоны сотрудников Еврокомиссии атакованы шпионским программным обеспечением Pegasus

Телефоны сотрудников Еврокомиссии атакованы шпионским программным обеспечением Pegasus

Киев • УНН

 • 133552 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Внутреннее расследование в Европейской комиссии показало, что мобильные телефоны некоторых сотрудников атаковали с помощью программного обеспечения для наблюдения израильской компании, согласно письму, с которым агентство dpa ознакомилось в четверг, передает УНН.

Детали

В письме комиссара юстиции ЕС Дидье Рейндерса депутату ЕС Софи Ин'т Велд говорится, что американская технологическая компания Apple предупредила его в ноябре 2021 года о "возможной компрометации" его устройства программным обеспечением для наблюдения Pegasus израильской NSO Group. Согласно письму, это предупреждение вызвало серию проверок устройств Рейндерса вместе с другими членами комиссии, получившими предупреждение от Apple.

В письме, датированном понедельником на этой неделе, говорится, что инспекции не нашли убедительных доказательств того, что шпионскому ПО удалось скомпрометировать устройства Рейндерса или других сотрудников.

Однако в письме говорится, что расследование продолжается, и несколько проверок устройств обнаружили "индикаторы компрометации" — выражение, используемое сотрудниками службы безопасности для обозначения проникновения в систему.

Уполномоченный юстиции не предоставил дополнительных подробностей расследования из-за публичного характера письма.

Исполнительный орган ЕС уже расследовал возможное проникновение программного обеспечения Pegasus после того, как в июле 2021 года стало известно, что правительства по всему миру использовали шпионское программное обеспечение против критиков, членов оппозиции и журналистов.

Власти Испании, Польши и Венгрии использовали шпионское ПО.

Израильская компания NSO неоднократно отмечала то, что ее программное обеспечение предназначалось для отслеживания террористов и преступников и продавалось только государственным учреждениям.

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