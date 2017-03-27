Технічна місія МВФ з питань податкової політики завершила роботу в Україні - Мінфін

"Сьогодні технічна місія МВФ з питань податкової політики завершила роботу в рамках двотижневого візиту до України. Мінфін отримав консультативну допомогу, зокрема, щодо регулювання контролю над трансфертним ціноутворенням, удосконалення спрощеної системи оподаткування та впровадження правил BEPS. Також Місія надала рекомендації щодо впровадження податку на виведений капітал", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у МВФ сподіваються найближчим часом визначити нову дату надання траншу Україні.

Як повідомляв УНН, у МВФ заявили, що не знають про нові умови позики для України після блокади Донбасу.