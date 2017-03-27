Техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики завершила работу в Украине - Минфин

"Сегодня техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину. Минфин получил консультативную помощь, в частности, регулирования контроля над трансфертным ценообразованием, совершенствование упрощенной системы налогообложения и внедрение правил BEPS. Также Миссия предоставила рекомендации по внедрению налога на выведеный капитал ", - говорится в сообщении.

Напомним, в МВФ надеются в ближайшее время определить новую дату предоставления транша Украине .

Как сообщал УНН, в МВФ заявили, что не знают о новых условиях займа для Украины после блокады Донбасса .