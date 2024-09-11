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Тейлор Свіфт підтримує Камалу Гарріс на виборах

Тейлор Свіфт підтримує Камалу Гарріс на виборах

Київ • УНН

 • 29517 перегляди

Співачка Тейлор Свіфт заявила, що голосуватиме за Камалу Гарріс і Тіма Уолза. Вона вважає Гарріс стійким і талановитим лідером, який бореться за важливі права та проблеми.

Тейлор Свіфт каже, що буде голосувати за Камалу Гарріс  Суперзірка Тейлор Свіфт каже, що голосуватиме за Камалу Гарріс і Тіма Уолза. Про це вона повідомляє в Instagram, передає УНН.

Деталі

"Я голосую за Харріс, тому що вона бореться за права та проблеми, за які, на мою думку, потрібен воїн. Я думаю, що вона стійкий і талановитий лідер. І я думаю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватимуть спокійно, а не хаосом", – пише вона.

Заява зроблена після дебатів між кандидатами в президенти Камалою Харріс і Дональдом Трампом у середу ввечері.

ЦРУ допомогло запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні30.08.24, 10:18 • 12856 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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