Тейлор Свіфт підтримує Камалу Гарріс на виборах

Тейлор Свіфт каже, що буде голосувати за Камалу Гарріс Суперзірка Тейлор Свіфт каже, що голосуватиме за Камалу Гарріс і Тіма Уолза. Про це вона повідомляє в Instagram, передає УНН.

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"Я голосую за Харріс, тому що вона бореться за права та проблеми, за які, на мою думку, потрібен воїн. Я думаю, що вона стійкий і талановитий лідер. І я думаю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватимуть спокійно, а не хаосом", – пише вона.