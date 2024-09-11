Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис на выборах
Киев • УНН
Певица Тейлор Свифт заявила, что будет голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза. Она считает Харрис стойким и талантливым лидером, который борется за важные права и проблемы.
Тейлор Свифт говорит, что будет голосовать за Камалу Харрис Суперзвезда Тейлор Свифт говорит, что будет голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза. Об этом она сообщает в Instagram, передает УНН.
Детали
«Я голосую за Харрис, потому что она борется за права и проблемы, за которые, по моему мнению, нужен воин. Я думаю, что она стойкий и талантливый лидер. И я думаю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будут управлять спокойно, а не хаосом», - пишет она.
Заявление сделано после дебатов между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом в среду вечером.
ЦРУ допомогло запобігти теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні30 августа 2024, 07:18 • 12638 просмотров