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The Guardian

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Тайвань оголосив штормове попередження у зв'язку з наближенням тайфуну

Київ • УНН

 • 28959 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У п'ятницю Тайвань видав попередження про наближення тропічного шторму Чой-Ван, який може стати першим, що обрушився на острів більш ніж за рік, передає УНН з посиланням на Reuters.

Тайвань оголосив штормове попередження у зв'язку з наближенням тайфуну

Деталі

Відзначається, що Тайвань зараз переживає одну з найсильніших засух в історії.

Центральне бюро погоди Тайваню повідомило, що шторм повинен торкнутися південної частині острова в п'ятницю, а потім просунеться вгору по східному узбережжю Тайваню. Синоптики при цьому прогнозують сильні дощі.

Також відзначимо, що, за даними Xinhua, в результаті шторму Чой-Ван, який раніше на цьому тижні обрушився на Філіппіни, загинуло 8 осіб, а щонайменше 15 зникли безвісти. Серед зниклих безвісти числяться 2 дитини віком 2 і 7 років. Ще понад 45 тис. людей постраждали від наслідків шторму.

Додамо

Тайфуни і тропічні шторми регулярно вирують у регіоні з червня по грудень, забираючи сотні життів і завдаючи шкоди на мільярди доларів.

У результаті одного з найбільш смертоносних тайфунів - "Вамко" (Vamco) - в 2020 році на Філіппінах загинули щонайменше 67 осіб.

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