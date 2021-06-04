Тайвань объявил штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна

Детали

Отмечается, что Тайвань сейчас переживает одну из сильнейших засух в истории.

Центральное бюро погоды Тайваня сообщило, что шторм должен коснуться южной части острова в пятницу, а затем продвинется вверх по восточному побережью Тайваня. Синоптики при этом прогнозируют сильные дожди.

Также отметим, что, по данным Xinhua, в результате шторма Чой-Ван, который ранее на этой неделе обрушился на Филиппины, погибло 8 человек, а по меньшей мере 15 пропали без вести. Среди пропавших без вести числятся 2 ребенка возрастом 2 и 7 лет. Еще более 45 тыс. человек пострадали от последствий шторма.

Добавим

Тайфуны и тропические штормы регулярно бушуют в регионе с июня по декабрь, забирая сотни жизней и причиняя ущерб на миллиарды долларов.

В результате одного из самых смертоносных тайфунов — “Вамко” (Vamco) — в 2020 году на Филиппинах погибли по меньшей мере 67 человек.