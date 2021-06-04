Тайвань объявил штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В пятницу Тайвань выдал предупреждение о приближении тропического шторма Чой-Ван, который может стать первым, обрушившимся на остров более чем за год, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что Тайвань сейчас переживает одну из сильнейших засух в истории.
Центральное бюро погоды Тайваня сообщило, что шторм должен коснуться южной части острова в пятницу, а затем продвинется вверх по восточному побережью Тайваня. Синоптики при этом прогнозируют сильные дожди.
Также отметим, что, по данным Xinhua, в результате шторма Чой-Ван, который ранее на этой неделе обрушился на Филиппины, погибло 8 человек, а по меньшей мере 15 пропали без вести. Среди пропавших без вести числятся 2 ребенка возрастом 2 и 7 лет. Еще более 45 тыс. человек пострадали от последствий шторма.
Добавим
Тайфуны и тропические штормы регулярно бушуют в регионе с июня по декабрь, забирая сотни жизней и причиняя ущерб на миллиарды долларов.
В результате одного из самых смертоносных тайфунов — “Вамко” (Vamco) — в 2020 году на Филиппинах погибли по меньшей мере 67 человек.