Таїланд зустрів Новий Рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Жителі Таїланду зустріли Новий 2020-й рік, передає УНН.
У Бангкоку Новий рік зустріли гучними скандуваннями та феєрверком.
Нагадаємо, першими Новий 2020 рік у світі зустріли мешканці острова Кірітіматі, які входять до складу островів Різдва (Республіка Кірібаті), а також жителі міста Нукуалофа (столиця Королівства Тонга).
Після цього, святкування розпочалось в Новій Зеландії.
О 15:00 за київським часом Новий рік з феєрверками зустріли в Австралії.