Таиланд встретил Новый Год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Жители Таиланда встретили Новый 2020-й год, передает УНН.
В Бангкоке Новый год встретили громкими скандированиями и фейерверком.
Напомним, первыми Новый 2020 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).
После этого, празднование началось в Новой Зеландии.
В 15:00 по киевскому времени Новый год с фейерверками встретили в Австралии.