Тайфун на Філіппінах: кількість жертв зросла до щонайменше 16
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Філіппінах через тайфун "Гоні" загинуло щонайменше 16 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на Rappler.
"Із 16 загиблих 10 були з Албая і 6 з Катандуанеса. Агентство повідомило, що у муніципалітеті Гінобатан в Албаї зникли безвісти 3 людини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок стихії постраждало понад 2 мільйони людей у 12 регіонах країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 загиблих через тайфун "Гоні".