Тайфун на Філіппінах: кількість жертв зросла до щонайменше 16

"Із 16 загиблих 10 були з Албая і 6 з Катандуанеса. Агентство повідомило, що у муніципалітеті Гінобатан в Албаї зникли безвісти 3 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок стихії постраждало понад 2 мільйони людей у ​​12 регіонах країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 загиблих через тайфун "Гоні".