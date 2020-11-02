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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 17363 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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14:27 • 44094 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Тайфун на Филиппинах: число жертв возросло до не менее 16

Киев  •  УНН

 • 13155 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Филиппинах из-за тайфуна "Гони" погибло по меньшей мере 16 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rappler.

"Из 16 погибших 10 были из Албая и 6 из Катандуанеса. Агентство сообщило, что в муниципалитете Гинобатан в Албае пропали без вести 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стихии пострадало более 2 миллионов человек в 12 регионах страны.

Напомним, ранее сообщалось о 10 погибших из-за тайфуна "Гони".

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