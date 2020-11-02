Тайфун на Филиппинах: число жертв возросло до не менее 16
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Филиппинах из-за тайфуна "Гони" погибло по меньшей мере 16 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rappler.
"Из 16 погибших 10 были из Албая и 6 из Катандуанеса. Агентство сообщило, что в муниципалитете Гинобатан в Албае пропали без вести 3 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стихии пострадало более 2 миллионов человек в 12 регионах страны.
Напомним, ранее сообщалось о 10 погибших из-за тайфуна "Гони".