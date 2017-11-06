Тайфун "Дармі" у В'єтнамі забрав життя уже більше 60 осіб

Державний комітет з питань пошуку та порятунку заявив, що 61 людина загинула внаслідок тайфуну. Ще 28 вважаються без вісти зниклими. Як повідомили в комітеті, деякі із загиблих були на судах, які перевернулись у морі. Інші постраждали в результаті зсува.

Як повідомляв УНН, у результаті негоди майже 2000 житлових будинків зруйновані і більше 80 тисяч пошкоджені. Дороги, які були затоплені або змиті, спричинили затори у декількох провінціях.

Влада країни повідомила, що через стихійне лихо загинуло більше 7000 сільськогосподарських тварин.

Тайфун “Дамрі” пройшов по території центрального В’єтнаму у вихідні, незадовго перед початком саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), яке має відбутись в країні за участю президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Лідери мають зустрітися 10 листопада, і організатори саміту повідомили, що графік не був змінений через непогоду, зазначає видання.