Тайфун "Дарми" во Вьетнаме унес жизни уже более 60 человек

Государственный комитет по вопросам поиска и спасения заявил, что 61 человек погиб в результате тайфуна. Еще 28 считаются без вести пропавшими. Как сообщили в комитете, некоторые из погибших были на судах, которые перевернулись в море. Другие пострадали в результате оползня.

Как сообщал УНН, в результате непогоды почти 2000 жилых домов разрушены и более 80 тыс. повреждений. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях.

Власти страны сообщили, что за стихийного бедствия погибло более 7000 сельскохозяйственных животных.

Тайфун "Дамри" прошел по территории центрального Вьетнама в выходные, незадолго перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться в стране с участием президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Лидеры должны встретиться 10 ноября, и организаторы саммита сообщили, что график не был изменен из-за непогоды, отмечает издание.