Таємне будівництво в районі Паркової дороги виявилося частиною Нацмузею "Меморіал жертв Голодомору"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Будівництво, неподалік Аскольдової Могили в Києві, про яку раніше писав УНН виявилося частиною робіт зі зведення другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", повідомляє УНН.

Раніше УНН писав про проведення будівельних робіт на Парковій дорозі в Києві. Кореспонденти звернулися до Київської міської адміністрації та столичного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції та отримали формальну відписку, про те, що про будівництво їм не відомо. У свою чергу на самій будові ситуацію теж не прояснили - адже поруч з майданчиком, де працює техніка немає інформаційного щита.

Ситуацію прояснив директор державного унітарного підприємства "Дирекція з будівництва другої черги Національного музею" Меморіал жертв Голодомору "Андрій Замогильний.

В даний момент на Дніпровському узвозі, неподалік від Аскольдової могили, розпочато будівництво одного з елементів другої черги музею, а саме паркувального майданчика для автобусів і авто з туристами. Зараз ведеться укріплення схилу під будівництво.

Роботи з будівництва другої черги комплексу проводить ТОВ "Основа", а проект розробляло ТОВ "Проектні системи ЛТД". Офіційно будівництво зареєстровано по вул. Лаврській, 3. Друга черга музею розташується нижче "Свічки пам'яті".

Згідно з проектом на ділянці в 7,4 га з'явиться чотириповерхова будівля загальною площею 14 тис. кв. м, поєднана з першою чергою меморіалу. Паркувальний майданчик на Дніпровському узвозі буде примикати до одного з двох входів в нову частину музею і розрахований на 79 місць. Згідно з проектом відвідувачі зможу потрапити з парковки на територію музею по містку.

Роботи з будівництва другої черги музею повинні бути завершені в 2021 році.

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