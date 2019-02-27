Таємне будівництво в районі Паркової дороги виявилося частиною Нацмузею "Меморіал жертв Голодомору"

Раніше УНН писав про проведення будівельних робіт на Парковій дорозі в Києві. Кореспонденти звернулися до Київської міської адміністрації та столичного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції та отримали формальну відписку, про те, що про будівництво їм не відомо. У свою чергу на самій будові ситуацію теж не прояснили - адже поруч з майданчиком, де працює техніка немає інформаційного щита.



Ситуацію прояснив директор державного унітарного підприємства "Дирекція з будівництва другої черги Національного музею" Меморіал жертв Голодомору "Андрій Замогильний.



В даний момент на Дніпровському узвозі, неподалік від Аскольдової могили, розпочато будівництво одного з елементів другої черги музею, а саме паркувального майданчика для автобусів і авто з туристами. Зараз ведеться укріплення схилу під будівництво.



Роботи з будівництва другої черги комплексу проводить ТОВ "Основа", а проект розробляло ТОВ "Проектні системи ЛТД". Офіційно будівництво зареєстровано по вул. Лаврській, 3. Друга черга музею розташується нижче "Свічки пам'яті".



Згідно з проектом на ділянці в 7,4 га з'явиться чотириповерхова будівля загальною площею 14 тис. кв. м, поєднана з першою чергою меморіалу. Паркувальний майданчик на Дніпровському узвозі буде примикати до одного з двох входів в нову частину музею і розрахований на 79 місць. Згідно з проектом відвідувачі зможу потрапити з парковки на територію музею по містку.



Роботи з будівництва другої черги музею повинні бути завершені в 2021 році.