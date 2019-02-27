Тайная стройка в районе Парковой дороги оказалась частью Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21330 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43601 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120292 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123013 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124487 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122533 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Тайная стройка в районе Парковой дороги оказалась частью Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора"

Тайная стройка в районе Парковой дороги оказалась частью Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора"

Киев  •  УНН

 • 49133 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Стройка, неподалеку Аскольдовой Могилы в Киеве, о которой ранее писал УНН оказалась частью работ по возведению второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", сообщает УНН.

Ранее УНН писал о проведении строительных работ на Парковой дороге в Киеве. Корреспонденты обратились в Киевскую городскую администрацию и столичное управление Государственной архитектурно-строительной инспекции и получили формальную отписку, о том, что о строительстве им не известно. В свою очередь на самой стройке ситуацию также не прояснили – ведь рядом с площадкой, где работает техника нет информационного щита.

Ситуацию прояснил директор государственного унитарного предприятия "Дирекция по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Андрей Замогильный.

В данный момент на Днепровском спуске, неподалеку от Аскольдовой могилы, начато строительство одного из элементов второй очереди музея, а именно парковочной площадки для автобусов и авто с туристами. Сейчас ведется укрепления склона под строительство.

Работы по строительству второй очереди комплекса проводит ООО "Основа", а проект разрабатывало ООО "Проектные системы ЛТД". Официально строительство зарегистрировано по ул. Лаврской, 3. Вторая очередь музея расположится ниже "Свечи памяти".

Согласно проекту на участке в 7,4 га появится четырехэтажное здание общей площадью 14 тыс. кв. м, соединенное с первой очередью мемориала. Парковочная площадка на Днепровском спуске будет примыкать к одному из двух входов в новую часть музей и рассчитана на 79 мест. Согласно проекту посетители смогу попасть с парковки на территорию музея по мостику.

Работы по строительству второй очереди музея должны быть завершены в 2021 году.

Украинские Национальные Новости

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