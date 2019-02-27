Тайная стройка в районе Парковой дороги оказалась частью Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора"

Ранее УНН писал о проведении строительных работ на Парковой дороге в Киеве. Корреспонденты обратились в Киевскую городскую администрацию и столичное управление Государственной архитектурно-строительной инспекции и получили формальную отписку, о том, что о строительстве им не известно. В свою очередь на самой стройке ситуацию также не прояснили – ведь рядом с площадкой, где работает техника нет информационного щита.



Ситуацию прояснил директор государственного унитарного предприятия "Дирекция по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Андрей Замогильный.



В данный момент на Днепровском спуске, неподалеку от Аскольдовой могилы, начато строительство одного из элементов второй очереди музея, а именно парковочной площадки для автобусов и авто с туристами. Сейчас ведется укрепления склона под строительство.



Работы по строительству второй очереди комплекса проводит ООО "Основа", а проект разрабатывало ООО "Проектные системы ЛТД". Официально строительство зарегистрировано по ул. Лаврской, 3. Вторая очередь музея расположится ниже "Свечи памяти".



Согласно проекту на участке в 7,4 га появится четырехэтажное здание общей площадью 14 тыс. кв. м, соединенное с первой очередью мемориала. Парковочная площадка на Днепровском спуске будет примыкать к одному из двух входов в новую часть музей и рассчитана на 79 мест. Согласно проекту посетители смогу попасть с парковки на территорию музея по мостику.



Работы по строительству второй очереди музея должны быть завершены в 2021 году.