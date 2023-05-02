Таврійський напрямок: росіяни за добу атакували 18 разів, без успіху відійшли - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські війська зосереджені на наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби росіяни 18 разів атакували українські позиції, але успіху не мали і відійшли, інформує у своєму телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби росіяни 18 разів атакували наші позиції. Успіху не мали – відійшли", - повідомив Тарнавський.
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Зі слів командувача, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. "Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 321 обстріл", - зазначив він.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 690 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 4 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 1 БпЛА “Supercam”, міномет калібру 82мм та склад з боєприпасами", - зазначив Тарнавський.
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