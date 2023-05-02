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Таврическое направление: россияне за сутки атаковали 18 раз, без успеха отошли - Тарнавский

Киев • УНН

 • 403212 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Российские войска сосредоточены на наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки россияне 18 раз атаковали украинские позиции, но успеха не имели и отошли, информирует в своем телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки россияне 18 раз атаковали наши позиции. Успеха не имели – отошли", - сообщил Тарнавский.

Детали

По словам командующего, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА. "В общем, на таврийском направлении в течение суток зафиксирован 321 обстрел", - отметил он.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 690 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили более роты. Уничтожено и повреждено 4 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 1 БпЛА “Supercam”, миномет калибра 82мм и склад с боеприпасами", - отметил Тарнавский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Таврическом направлении "глубокого тыла" для оккупантов фактически не существует - бригадный генерал Тарнавский

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