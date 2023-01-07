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На Таврійському напрямку "глибокого тилу" для окупантів фактично не існує - бригадний генерал Тарнавський

Київ • УНН

 • 487948 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. На Таврійському напрямку такого поняття, як «глибокий тил», для російських окупантів уже фактично не існує. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, якого цитують у Міноборони, передає УНН.

На Таврійському напрямку "глибокого тилу" для окупантів фактично не існує - бригадний генерал Тарнавський

Цитата

«На Таврійському напрямку такого поняття, як «глибокий тил», для ворога уже фактично не існує. Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру», - повідомив Тарнавський.

Він зазначив, що так само тепер українські військові контролюють усі спроби окупаційних військ організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

«Українські захисники роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності наших позицій», - сказав Тарнавський.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються перебратися на правий берег Дніпра біля Херсонської області, проте Збройні сили України виявляють та знищують їх.

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