На Таврическом направлении "глубокого тыла" для оккупантов фактически не существует - бригадный генерал Тарнавский

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«На Таврическом направлении такого понятия, как «глубокий тыл», для врага уже фактически не существует. Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра», - сообщил Тарнавский.

Он отметил, что так же теперь украинские военные контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

«Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций», - сказал Тарнавский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются перебраться на правый берег Днепра возле Херсонской области, однако Вооруженные силы Украины обнаруживают и уничтожают их.