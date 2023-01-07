На Таврическом направлении "глубокого тыла" для оккупантов фактически не существует - бригадный генерал Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На Таврическом направлении такого понятия, как «глубокий тыл», для российских оккупантов уже фактически не существует. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, которого цитируют в Минобороны, передает УНН.
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«На Таврическом направлении такого понятия, как «глубокий тыл», для врага уже фактически не существует. Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра», - сообщил Тарнавский.
Он отметил, что так же теперь украинские военные контролируют все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.
«Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций», - сказал Тарнавский.
Дополнение
Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются перебраться на правый берег Днепра возле Херсонской области, однако Вооруженные силы Украины обнаруживают и уничтожают их.