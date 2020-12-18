Татаров заявив про відсутність санкцій на його затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров спростував інформацію про “санкції на його затримання”, передає УНН з посиланням на повідомлення Татарова у Telegram-каналі.
“Інформація про нібито дачу санкції на моє затримання є брехнею. Ніхто таких санкцій нікому не давав”, - написав політик.
Зазначимо, раніше сьогодні народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав у своєму Тelegram-каналі, що детективи НАБУ і прокурори САП прийшли в офіс Президента вручити підозру Татарову і провести обшук на його робочому місці, але їх не пустили до ОП.
Згодом у НАБУ і САП підтвердили, що заступнику голови Офісу Президента України повідомили про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
Заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).
Раніше сьогодні в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу Президента України Олегу Татарову.
Татаров відреагував на підписання йому підозри.