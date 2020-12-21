Татаров передав свої повноваження в ОП на час розслідування справи щодо нього
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров передав свої обов’язки іншому працівнику ОПУ через розслідування справи щодо нього Національним антикорупційним бюро. Про це він заявив сьогодні журналістам, передає кореспондент УНН.
“До речі, перед тим як йти на процесуальну дію, ще раніше мною було ініційовано тимчасове перекладання моїх обов’язків на іншого працівника Офісу Президента задля уникнення маніпуляцій...” — сказав Татаров.
Як повідомлялося, Татарову 21 грудня в Національному антикорупційному бюро України вручили повідомлення про підозру.
Нагадаємо, НАБУ і САП вказували, що повідомили заступнику голови Офісу Президента України про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).