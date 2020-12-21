Татаров передал свои полномочия в ОП на время расследования дела в отношении него

"Кстати, перед тем как идти на процессуальное действие, еще ранее мною было инициировано временная передача моих обязанностей на другого работника Офиса Президента во избежание манипуляций..." - сказал Татаров.

Как сообщалось, Татарову 21 декабря в Национальном антикоррупционном бюро Украины вручили уведомление о подозрении.

Напомним, НАБУ и САП указывали, что сообщили заместителю председателя Офиса Президента Украины о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель председателя Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, бывший конченый бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 УК Украины).