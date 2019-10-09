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Тарифи на тепло та гарячу воду в Києві наразі не підвищуватимуть — КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Київській міській державій адміністрації заявляють, що не планують підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Тарифи на тепло та гарячу воду в Києві наразі не підвищуватимуть — КМДА

“Комунальне підприємство „Київтеплоенерго“ наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності. Опублікований на сайті КП „Київтеплоенерго“ проект тарифів стосується розрахунків вартості лише однієї зі складових кінцевого тарифу — виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік”, — йдеться в повідомленні.

Також, зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача.

“Зазначений проект тарифів розрахований згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 01.08.2017 № 991 “Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, розрахунок проекту тарифів проводився з метою актуалізації даних та надання до НКРЕКП інформації щодо економічно обґрунтованих затрат підприємства, спричинених, зокрема:

• необхідністю забезпечити 10-тиденний запас мазуту з вмістом сірки менше 1% для безперебійної роботи енергетичного обладнання;

• компенсувати збитки, понесених ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 внаслідок невідповідності ринкової та тарифної ціни природного газу для виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів у період з листопада до грудня 2018 року включно.

Додається, що проект тарифів лише передано на розгляд в НКРЕКП.

Нагадаємо, 116 підприємств мають борги за газ.

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