Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве пока повышать не будут — КГГА

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 33522 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 64707 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 71522 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 119308 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 173906 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 165132 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 217263 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201737 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 441396 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234108 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 54195 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 51291 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 53655 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 34824 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 28891 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 200795 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 185504 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 271894 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 441396 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 542490 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 119308 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 62814 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 60359 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 66494 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 96832 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве пока повышать не будут — КГГА

Киев • УНН

 • 14470 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Киевской городской государством администрации заявляют, что не планируют повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве пока повышать не будут — КГГА

“Коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности. Опубликованный на сайте КП „Киевтеплоэнерго“ проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа — производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год”, — говорится в сообщении.

Также, указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.

“Данный проект тарифов рассчитан согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 01.08.2017 № 991 “Об утверждении Методики формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставление в НКРЭКУ информации по экономически обоснованных затрат предприятия, вызванных, в частности:

• необходимостью обеспечить 10-тидневный запас мазута с содержанием серы менее 1% для бесперебойной работы энергетического оборудования;

• компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 года включительно.

Добавляется, что проект тарифов только передано на рассмотрение в НКРЭКУ.

Напомним, 116 предприятий имеют долги за газ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23