Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве пока повышать не будут — КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Киевской городской государством администрации заявляют, что не планируют повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности. Опубликованный на сайте КП „Киевтеплоэнерго“ проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа — производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год”, — говорится в сообщении.
Также, указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.
“Данный проект тарифов рассчитан согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 01.08.2017 № 991 “Об утверждении Методики формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставление в НКРЭКУ информации по экономически обоснованных затрат предприятия, вызванных, в частности:
• необходимостью обеспечить 10-тидневный запас мазута с содержанием серы менее 1% для бесперебойной работы энергетического оборудования;
• компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 года включительно.
Добавляется, что проект тарифов только передано на рассмотрение в НКРЭКУ.
Напомним, 116 предприятий имеют долги за газ.