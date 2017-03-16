Тарифи для ТЕЦ підвищать на 26,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) планує 21 березня на своєму засіданні підвищити тарифи для теплоелектроцентралей через зростання ціни вугілля на 26,2-26,5%. Про це йдеться у матеріалах до наступного засідання, оприлюднених на сайті комісії, передає УНН.
Зокрема НКРЕКП планує на засіданні 21 березня розглянути одинадцятим питання "Про перегляд тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ТЕЦ та когенераційних установок на 2017 рік".
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"… для забезпечення надійної підготовки до опалювального сезону, а також на підставі моніторингу та аналізу цін на ринку вугільної продукції … управління генеруючих підприємств пропонує врахувати у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії середню ціну вугілля за період з квітня 2017 року по грудень 2017 року на рівні 70,48 дол./т при калорійності 6000 ккал/кг, з урахуванням середньозваженого курсу на міжбанківському ринку оприлюдненого на офіційному веб-сайті Національного банку України, який становив на 13 березня 2017 року 26,894568 грн за 1 дол. США",- йдеться у матеріалах.
У документі також вказано, що планується закласти ціну вугілля антрацитної групи в розмірі 2 тис. 222 грн за тонну, газової групи – 2 тис. 71 грн за тонну.
Крім того, при розрахунках тарифів ТЕЦ Комісія пропонує врахувати середню ставку фрахту на перевезення вугілля з портів Амстердам-Роттердам-Антверпен в українські порти на рівні 9,84 дол. за тонну і середню ставку перевантаження на рівні 7,19 дол. за тонну.
НКРЕКП планує встановити нові ціни на відпуск електричної енергії для ТЕЦ з 1 квітня, теплової енергії – з 1 липня 2017 року.