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Тарифы для ТЭЦ повысят на 26,5%

Тарифы для ТЭЦ повысят на 26,5%

Киев • УНН

 • 10924 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЕКУ) планирует 21 марта на своем заседании повысить тарифы для теплоэлектроцентралей из-за роста цен на уголь на 26,2-26,5%. Об этом говорится в материалах к следующему заседанию, опубликованных на сайте комиссии, передает УНН.

В частности НКРЕКУ планирует на заседании 21 марта рассмотреть одиннадцатым вопрос "О пересмотре тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок на 2017 год".

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"... Для обеспечения надежной подготовки к отопительному сезону, а также на основании мониторинга и анализа цен на рынке угольной продукции ... управление генерирующих предприятий предлагает учесть в тарифах на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии среднюю цену угля за период с апреля 2017 по декабрь 2017 года на уровне 70,48 долл./т при калорийности 6000 ккал/кг, с учетом средневзвешенного курса на межбанковском рынке обнародованного на официальном сайте Национального банка Украины, который составил на 13 марта 2017 26,894568 грн за 1 долл. США", - говорится в материалах.

В документе также указано, что планируется заложить цену угля антрацитовой группы в размере 2 тыс. 222 грн за тонну, газовой группы - 2 тыс. 71 грн за тонну.

Кроме того, при расчетах тарифов ТЭЦ Комиссия предлагает учесть среднюю ставку фрахта на перевозку угля из портов Амстердам-Роттердам-Антверпен в украинские порты на уровне 9,84 долл. за тонну и среднюю ставку перегрузки на уровне 7,19 долл. за тонну.

НКРЕКУ планирует установить новые цены на отпуск электрической энергии для ТЭЦ с 1 апреля, тепловой энергии - с 1 июля 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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