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Таран закликав ОБСЄ заради європейської безпеки приділити більше уваги агресії Росії

Таран закликав ОБСЄ заради європейської безпеки приділити більше уваги агресії Росії

Київ • УНН

 • 12526 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. ОБСЄ повинна приділити значно більше уваги тому, що Росія руйнує основи європейської безпеки і створює загрозу миру на континенті. Про це під час підсумкового онлайн засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної та регіональної безпеки. На сході України наші оборонні сили продовжують нести бойові втрати, страждає цивільне населення і продовжується занепад економіки регіону", – наголосив Таран.

Він зазначив, що безпекова ситуація на сході України, поблизу українських кордонів та в Азово-Чорноморському регіоні характеризується безпрецедентною мілітаризацією, окупацією суверенних територій України і Грузії, перешкоджанням свободи судноплавства з боку Росії.

Міністр оборони підкреслив, що єдиним способом зупинити Росію є відновлення повного контролю українською владою над усією ділянкою міжнародно-визнаного кордону на сході України. Він також наголосив на необхідності ширшої залученості ОБСЄ до вирішення проблеми окупації Росією українського Криму.

"Санкції, пов’язані з Кримом, повинні діяти допоки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", – сказав Таран.

Він закликав учасників Форуму до відвертої дискусії задля відновлення миру та безпеки в Європі та нагадав про вбивство українського військового медика на Донбасі.

"Підступне вбивство українського військового медика на Донбасі 13 липня є ще одним прикрим свідченням того, наскільки важливо докладати максимальних зусиль задля запобігання подальшій ескалації конфлікту та забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права", – заявив очільник Міноборони України.

Як повідомляв УНН, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок обстрілу військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

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