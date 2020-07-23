Таран закликав ОБСЄ заради європейської безпеки приділити більше уваги агресії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. ОБСЄ повинна приділити значно більше уваги тому, що Росія руйнує основи європейської безпеки і створює загрозу миру на континенті. Про це під час підсумкового онлайн засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної та регіональної безпеки. На сході України наші оборонні сили продовжують нести бойові втрати, страждає цивільне населення і продовжується занепад економіки регіону", – наголосив Таран.
Він зазначив, що безпекова ситуація на сході України, поблизу українських кордонів та в Азово-Чорноморському регіоні характеризується безпрецедентною мілітаризацією, окупацією суверенних територій України і Грузії, перешкоджанням свободи судноплавства з боку Росії.
Міністр оборони підкреслив, що єдиним способом зупинити Росію є відновлення повного контролю українською владою над усією ділянкою міжнародно-визнаного кордону на сході України. Він також наголосив на необхідності ширшої залученості ОБСЄ до вирішення проблеми окупації Росією українського Криму.
"Санкції, пов’язані з Кримом, повинні діяти допоки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", – сказав Таран.
Він закликав учасників Форуму до відвертої дискусії задля відновлення миру та безпеки в Європі та нагадав про вбивство українського військового медика на Донбасі.
"Підступне вбивство українського військового медика на Донбасі 13 липня є ще одним прикрим свідченням того, наскільки важливо докладати максимальних зусиль задля запобігання подальшій ескалації конфлікту та забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права", – заявив очільник Міноборони України.
Як повідомляв УНН, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок обстрілу військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.