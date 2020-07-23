Таран призвал ОБСЕ ради европейской безопасности уделить больше внимания агрессии России

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100149 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108747 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113603 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144638 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114452 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137772 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103411 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102745 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105013 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

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Актуальное
Таран призвал ОБСЕ ради европейской безопасности уделить больше внимания агрессии России

Таран призвал ОБСЕ ради европейской безопасности уделить больше внимания агрессии России

Киев  •  УНН

 • 12521 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. ОБСЕ должна уделить гораздо больше внимания тому, что Россия разрушает основы европейской безопасности и создает угрозу миру на континенте. Об этом во время итогового онлайн заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона", - отметил Таран.

Он отметил, что ситуация с безопасностью на востоке Украины, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободы судоходства со стороны России.

Министр обороны подчеркнул, что единственным способом остановить Россию является восстановление полного контроля украинской властью над всем участком международно-признанной границы на востоке Украины. Он также отметил необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ к решению проблемы оккупации Россией украинского Крыма.

"Санкции, связанные с Крымом, должны действовать пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - сказал Таран.

Он призвал участников Форума к откровенной дискуссии для восстановления мира и безопасности в Европе и напомнил об убийстве украинского военного медика на Донбассе.

"Коварное убийство украинского военного медика на Донбассе 13 июля является еще одним досадным свидетельством того, насколько важно прилагать максимальные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права", - заявил глава Минобороны Украины.

Как сообщал УНН, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

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