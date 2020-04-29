Таран у Вінниці вручив нагороди пораненим в районі ООС воїнам
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час робочої поїздки до Вінницького гарнізону у середу, міністр оборони України Андрій Таран відвідав поранених на сході України військовослужбовців, які проходять лікування у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, та вручив їм нагороди. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає УНН.
“Ваша особиста мужність і героїзм, самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України є зразком виконання військового обов’язку”, — наголосив очільник оборонного відомства та вручив нагороди героям.
Повідомляється, що медалі “За поранення” та грошові сертифікати отримали військовослужбовці оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗС України молодший сержант Олександр Петленко та старший солдат Олександр Ковальчук.
“Щиро дякую за вашу мужність у захисті України. Ці грошові сертифікати стануть підтримкою для вас і ваших родин”, — сказав Таран.
Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Зони відчуження зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив їм 22 державні нагороди.