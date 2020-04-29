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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 7174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 20834 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 54107 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 95202 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104331 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130147 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130048 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 18:57 • 104120 просмотра
Актуальное
Таран в Виннице вручил награды раненым в районе ООС воинам

Таран в Виннице вручил награды раненым в районе ООС воинам

Киев  •  УНН

 • 10450 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время рабочей поездки в Винницкий гарнизон в среду, министр обороны Украины Андрей Таран посетил раненых на востоке Украины военнослужащих, проходящих лечение в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона, и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.

“Ваша личное мужество и героизм, самоотверженные действия в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины являются образцом выполнения воинского долга”, — подчеркнул глава оборонного ведомства и вручил награды героям.

Сообщается, что медали “За ранение” и денежные сертификаты получили военнослужащие оперативного командования “Юг” Сухопутных войск ВС Украины младший сержант Александр Петленко и старший солдат Александр Ковальчук.

“Спасибо за ваше мужество в защите Украины. Эти денежные сертификаты станут поддержкой для вас и ваших семей”, — сказал Таран.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Зону отчуждения встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил им 22 государственные награды.

Украинские Национальные Новости

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