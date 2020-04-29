Таран в Виннице вручил награды раненым в районе ООС воинам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время рабочей поездки в Винницкий гарнизон в среду, министр обороны Украины Андрей Таран посетил раненых на востоке Украины военнослужащих, проходящих лечение в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона, и вручил им награды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.
“Ваша личное мужество и героизм, самоотверженные действия в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины являются образцом выполнения воинского долга”, — подчеркнул глава оборонного ведомства и вручил награды героям.
Сообщается, что медали “За ранение” и денежные сертификаты получили военнослужащие оперативного командования “Юг” Сухопутных войск ВС Украины младший сержант Александр Петленко и старший солдат Александр Ковальчук.
“Спасибо за ваше мужество в защите Украины. Эти денежные сертификаты станут поддержкой для вас и ваших семей”, — сказал Таран.
Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Зону отчуждения встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил им 22 государственные награды.