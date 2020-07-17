Таран: у Криму підготовки до активних бойових дій з боку РФ поблизу Херсонщини не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На теперішній час в окупованому Криму не виявлено дій зі створення ударних угрупувань для активних бойових дій з боку Росії поблизу адмінмежі з Херсонською областю. Про це доповів у ВР на годині запитань до уряду міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.
“Протягом останнього місяця в ЗМІ з’явилося багато повідомлень щодо можливості здійснення збройного нападу РФ, активізації бойових дій саме на Кримському напрямі”, - сказав Таран.
За його словами, ЗМІ не лише повторили слова американського генерала у відставці, а й надавали коментарі з боку експертного середовища щодо цієї теми.
“Хотів би зазначити: на теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованої території АРК не виявлено, на півострові не фіксується дій зі створення ударних угрупувань”, - додав Таран.
Також він запевнив, що пам’ятаючи про непередбачуваність рішень політичного керівництва РФ і воєнно-політичного керівництва ЗС РФ, Збройні сили України здійснюють певні заходи для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку ЗС РФ.
Нагадаємо, командувач Об‘єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, що загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв.