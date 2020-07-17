Таран: в Крыму подготовки к активным боевым действиям со стороны РФ вблизи Херсонской области не обнаружено

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100148 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108746 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113602 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144632 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114451 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137769 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103411 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102745 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105013 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

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Таран: в Крыму подготовки к активным боевым действиям со стороны РФ вблизи Херсонской области не обнаружено

Таран: в Крыму подготовки к активным боевым действиям со стороны РФ вблизи Херсонской области не обнаружено

Киев  •  УНН

 • 14079 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В настоящее время в оккупированном Крыму не выявлено действий по созданию ударных группировок для активных боевых действий со стороны России вблизи админчерты с Херсонской областью. Об этом доложил в ВР на часе вопросов к правительству министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"В течение последнего месяца в СМИ появилось много сообщений о возможности осуществления вооруженного нападения РФ, активизации боевых действий именно на Крымском направлении", - сказал Таран.

По его словам, СМИ не только повторили слова американского генерала в отставке, но и предоставили комментарии со стороны экспертной среды по этой теме.

"Хотел бы отметить: в настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АРК не обнаружено, на полуострове не фиксируется действий по созданию ударных группировок", - добавил Таран.

Также он заверил, что помня о непредсказуемости решений политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, Вооруженные силы Украины осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заверил, что угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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