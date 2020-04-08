Таран роз'яснив питання призову і звільнення строковиків у запас в умовах пандемії

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Військовослужбовці - строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно. Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран в ефірі одного з телеканалів, повідомили УНН у пресслужбі Міноборони.