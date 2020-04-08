Таран роз'яснив питання призову і звільнення строковиків у запас в умовах пандемії

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Військовослужбовці - строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно. Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран в ефірі одного з телеканалів, повідомили УНН у пресслужбі Міноборони.

"Термін виконання заходів, пов’язаних зі звільненням в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін", - цитують у пресслужбі Тарана.

"Черговий призов громадян на строкову військову службу указом Президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року", - зазначив міністр оборони.

З його слів, вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Як зазначається, чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, визначено розпорядженням Кабінету міністрів. Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних сил України – 9 тисяч, Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб. 

Всього у квітні - липні 2020 року зі Збройних сил України буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців – строковиків.

Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил, додали у Міноборони.

Нагадаємо, Таран назвав "сьогоденням і майбутнім" оборонну реформу в Україні за стандартами НАТО.

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