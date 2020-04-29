Таран обговорив з міністром оборони Румунії покращення безпекової ситуації в регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран під час телефонної розмови з Міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелом Чуке обговорив покращення безпекової ситуації в Чорноморсько-Азовському регіоні та співпрацю в умовах обмежень, пов’язаних з епідеміологічною ситуацією в світі через розповсюдження COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Міністр оборони України Андрій Таран...вчора, 28 квітня, провів телефонну розмову з Міністром національної оборони Румунії Ніколає-Іонелом Чуке”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході телефонної розмови сторони обговорили важливі аспекти регіональної безпеки та двостороннього оборонного співробітництва.
Особливу увагу було приділено покращенню безпекової ситуації в Чорноморсько-Азовському регіоні, корегуванню ключових заходів оборонної співпраці в умовах обмежень, пов’язаних з епідеміологічною ситуацією в світі через розповсюдження COVID-19, та визначенню пріоритетів двостороннього співробітництва на перспективу.
Так, Ніколає-Іонел Чуке висловив щиру вдячність Андрію Тарану за допомогу в транспортуванні медичних засобів для протидії пандемії для Румунії з Китайської Народної Республіки із залученням військово-транспортного літака Повітряних Сил Збройних Сил України.
“Сторони продемонстрували взаємну налаштованість на продовження активного двостороннього діалогу. Зокрема, підтверджено наміри щодо обміну візитами на рівні керівників оборонних відомств у 2020 році, під час яких мають бути прийняті рішення та введені в дію нові нормативно-правові документи, спрямовані на зміцнення обороноздатності обох країн”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран провів відеоконференцію з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та обговорили нарощення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України і оборонну реформу.