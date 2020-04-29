Таран обсудил с министром обороны Румынии улучшения ситуации безопасности в регионе

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран во время телефонного разговора с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке обсудил улучшение ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе и сотрудничество в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.