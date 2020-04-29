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Таран обсудил с министром обороны Румынии улучшения ситуации безопасности в регионе

Таран обсудил с министром обороны Румынии улучшения ситуации безопасности в регионе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран во время телефонного разговора с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке обсудил улучшение ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе и сотрудничество в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Министр обороны Украины Андрей Таран... вчера, 28 апреля, провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили важные аспекты региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.

Особое внимание было уделено улучшению ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе, корректировке ключевых мероприятий оборонного сотрудничества в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире из-за распространения COVID-19 и приоритеты двустороннего сотрудничества на перспективу.

Так, Николае-Ионел Чуке выразил искреннюю благодарность Андрею Тарану за помощь в транспортировке медицинских средств для противодействия пандемии для Румынии из Китайской Народной Республики с привлечением военно-транспортного самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

“Стороны продемонстрировали взаимную настрой на продолжение активного двустороннего диалога. В частности, подтверждены намерения по обмену визитами на уровне руководителей оборонных ведомств в 2020 году, во время которых должны быть приняты решения и введены в действие новые нормативно-правовые документы, направленные на укрепление обороноспособности обеих стран”, — добавляется в сообщении.

Напомним, министр обороны Андрей Таран провел видеоконференцию с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс и обсудили наращивание возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и оборонную реформу.

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