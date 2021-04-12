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Таран - міністру оборони Канади: світ має не допустити ескалації агресії Росії проти України

Таран - міністру оборони Канади: світ має не допустити ескалації агресії Росії проти України

Київ • УНН

 • 13123 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Світ має приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ та не допустити ескалації агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час телефонної розмови з міністром національної оборони Канади Харджитом Саджаном, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Деталі

За даними пресслужби, міністр національної оборони Канади висловив стурбованість останніми провокативними діями керівництва Російської Федерації, зокрема, демонстративним переміщенням значної кількості військових підрозділів збройних сил РФ з озброєнням та військовою технікою до районів у безпосередній близькості до державного кордону України. Харджит Саджан підтвердив непохитну підтримку Канади суверенітету та територіальної цілісності України та прихильність політико-дипломатичному способу врегулювання збройного конфлікту, якого дотримується Україна.

У свою чергу, Андрій Таран поінформував співрозмовника, що Росія ігнорує мирні ініціативи України в рамках Тристоронньої контактної групи, а у результаті збройних провокацій російських найманців на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях України продовжують гинути та зазнавати поранень українські захисники.

Цитата

“В актуальних умовах, що склалися, Україна закликає міжнародну спільноту приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ, посилити відповідний дипломатичний та економічний тиск та не допустити відкритої агресії Росії проти України”, — наголосив Андрій Таран.

Додамо

Міністр оборони України подякував канадському колезі за допомогу у процесі реалізації оборонної реформи та розвитку співробітництва Міністерства оборони і Збройних Сил України з євроатлантичними інституціями міжнародної безпеки.

“Ми вдячні уряду Канади за принципову, щиру та всебічну підтримку України у протистоянні російській агресії. У цьому переконують наші постійні контакти з Оттавою, інтерес Канади щодо безпекової ситуації в зоні проведення ООС та її ключова участь у реформуванні та нарощувані спроможностей Збройних Сил”, — зазначив Андрій Таран.

Довідково

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.

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