Таран - министру обороны Канады: мир должен не допустить эскалации агрессии России против Украины

Детали

По данным пресс-службы, министр национальной обороны Канады выразил обеспокоенность последними провокационными действиями руководства Российской Федерации, в частности, демонстративным перемещением значительного количества военных подразделений вооруженных сил РФ с вооружением и военной техникой в районы в непосредственной близости от государственной границы Украины. Харджит Саджан подтвердил непоколебимую поддержку Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность политико-дипломатическому способа урегулирования вооруженного конфликта, которого придерживается Украина.

В свою очередь, Андрей Таран проинформировал собеседника, что Россия игнорирует мирные инициативы Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, а в результате вооруженных провокаций российских наемников на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях Украины продолжают гибнуть и получать ранения украинские защитники.

Цитата

"В актуальных условиях, что сложились, Украина призывает международное сообщество уделить большее внимание провокации руководства РФ, усилить соответствующее дипломатическое и экономическое давление и не допустить открытой агрессии России против Украины", - подчеркнул Андрей Таран.

Добавим

Министр обороны Украины поблагодарил канадском коллеге за помощь в процессе реализации оборонной реформы и развития сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины с евроатлантическими институтами международной безопасности.

"Мы благодарны правительству Канады за принципиальную, искреннюю и всестороннюю поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. В этом убеждают наши постоянные контакты с Оттавой, интерес Канады по ситуации безопасности в зоне проведения ООС и ее ключевая роль в реформировании и наращивании возможностей Вооруженных Сил", - отметил Андрей Таран.

Справка

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.