Танцюючий сальсу Уілл Сміт став зіркою соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Відео, де американський актор Уілл Сміт танцює сальсу з популярним латиноамериканським співаком Марком Ентоні, стало хітом Instagram, передає УНН з посиланням на сторінку в соцмережі актора.
Відео, де американський актор Уілл Сміт танцює сальсу зібрало вже 2,6 мільйона лайків, понад 86 тис. коментарів і понад 13 млн переглядів.
Як видно на записі, Сміта вчить танцювати колишній чоловік Дженніфер Лопес популярний латиноамериканський співак Марк Ентоні.
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