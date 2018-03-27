Танцюючий сальсу Уілл Сміт став зіркою соцмереж

Відео, де американський актор Уілл Сміт танцює сальсу зібрало вже 2,6 мільйона лайків, понад 86 тис. коментарів і понад 13 млн переглядів.

Як видно на записі, Сміта вчить танцювати колишній чоловік Дженніфер Лопес популярний латиноамериканський співак Марк Ентоні.

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