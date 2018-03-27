Танцующий сальсу Уилл Смит стал звездой соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Видео, где американский актер Уилл Смит танцует сальсу с популярным латиноамериканским певцом Марком Энтони, стало хитом Instagram, передает УНН со ссылкой на страницу в соцсети актера.
Видео, где американский актер Уилл Смит танцует сальсу собрало уже 2,6 миллиона лайков, более 86 тыс. комментариев и более 13 млн просмотров.
Как видно на записи, Смита учит танцевать бывший муж Дженнифер Лопес популярный латиноамериканский певец Марк Энтони.
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