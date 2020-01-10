Танкер під прапором РФ зіткнувся з риболовецьким човном неподалік Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Танкер Glard-2 під прапором РФ в п'ятницю, 10 січня, зіткнувся з риболовецької човном у Чорному морі неподалік від узбережжя Туреччини. Про це повідомляє телеканал HABERTÜRK, інформує УНН.
"Аварія сталася в 20-25 км від берега недалеко від входу в протоку Босфор. Човен затонув. З шести чоловік, що знаходилися на його борту, трьох врятували, решта поки вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.
Причина інциденту встановлюється. Відзначається, що в даний час протока Босфор закрита для проходу суден через туман.
Як повідомлялося раніше в УНН, біля Азовського узбережжя корабель ФСБ Росії збирав розвідувальні дані.