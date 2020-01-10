Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой недалеко от Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Танкер Glard-2 под флагом РФ в пятницу, 10 января, столкнулся с рыболовецкой лодке в Черном море недалеко от побережья Турции. Об этом сообщает телеканал HABERTÜRK, информирует УНН.
"Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся на его борту, трех спасли, остальные пока считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Причина инцидента устанавливается. Отмечается, что в настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.
Как сообщалось ранее в УНН, у Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведывательные данные.