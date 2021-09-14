Таліби заявили, що вилучили у домі колишнього віцепрезидента Афганістану мільйони доларів валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Бойовики радикального афганського руху “Талібан” передали Центробанку країни валюту і золото, виявлені в будинку колишнього віцепрезидента Амрулли Салеха. Про це повідомляє у вівторок “проталібський” новинний портал Afghan Urdu на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.
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“Талібан передав центральному банку Афганістану мільйони доларів і золоті злитки, вилучені з будинку колишнього віцепрезидента Амрулли Салеха. Талібан захопив ці долари і золото з дому Амрулли Салеха”, — йдеться в повідомленні. На ресурсі також розміщений відеоролик, який представляє групу озброєних чоловіків, що стоять поруч з двома валізами, один наповнений пачками банкнот, у другому видно злитки жовтого металу, якісь пакети.
У понеділок афганське агентство Khaama Press поінформувало, що бойовики “Талібану” виявили в резиденції Салеха в провінції Панджшер близько 6,5 доларів млн і 15 золотих злитків. У той же день місцевий телеканал Afghanistan International повідомив, що представник Амрулли Салеха спростував поширену інформацію про виявлення в будинку політика мільйонів доларів, представник заявив, що таліби вилучили “тільки 100 тисяч доларів”.
طالبان امر اللہ صالح کے گھر سے ڈالرز اور سونا برآمد کرتے ہوئے pic.twitter.com/t1fFePgc2l— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 14, 2021
طالبان نے سابق نائب صدر امر اللہ صالح کے گھر سے برآمد کردہ کئی ملین ڈالرز اور سونے کی ٹکیاں مرکزی بینک “دا افغانستان بینک” کے حوالے کردیئے— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 14, 2021
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Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про рішення вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня бойовики талібів без бою увійшли в Кабул, а президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну. Віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави на фоні захоплення влади в країні талібами.