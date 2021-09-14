Талибы заявили, что изъяли в доме бывшего вице-президента Афганистана миллионы долларов валюты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Боевики радикального афганского движения “Талибан” передали Центробанку страны валюту и золото, обнаруженные в доме бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Об этом сообщает во вторник “проталибский” новостной портал Afghan Urdu на своей странице в Twitter, пишет УНН.
Детали
“Талибан передал центральному банку Афганистана миллионы долларов и золотые слитки, изъятые из дома бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Талибан захватил эти доллары и золото из дома Амруллы Салеха”, — говорится в сообщении. На ресурсе также размещен видеоролик, представляющий группу вооруженных мужчин, стоящих рядом с двумя чемоданами, один наполнен пачками банкнот, во втором видны слитки желтого металла, какие-то пакеты.
В понедельник афганское агентство Khaama Press проинформировало, что боевики “Талибана” обнаружили в резиденции Салеха в провинции Панджшер порядка 6,5 долларов млн и 15 золотых слитков. В тот же день местный телеканал Afghanistan International сообщил, что представитель Амруллы Салеха опроверг распространенную информацию об обнаружении в доме политика миллионов долларов, представитель заявил, что талибы изъяли “только 100 тысяч долларов”.
طالبان امر اللہ صالح کے گھر سے ڈالرز اور سونا برآمد کرتے ہوئے pic.twitter.com/t1fFePgc2l— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 14, 2021
طالبان نے سابق نائب صدر امر اللہ صالح کے گھر سے برآمد کردہ کئی ملین ڈالرز اور سونے کی ٹکیاں مرکزی بینک "دا افغانستان بینک" کے حوالے کردیئے— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 14, 2021
Ранее
Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа боевики талибов без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства на фоне захвата власти в стране талибами.