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Таліби вперше провели економічну конференцію через п'ять місяців після захоплення влади в Афганістані

Таліби вперше провели економічну конференцію через п'ять місяців після захоплення влади в Афганістані

Київ • УНН

 • 21226 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. За п'ять місяців свого правління в Афганістані таліби збільшили доходи, розправилися з корупцією та зібрали експорт на суму в 1 мільярд доларів. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Голова Місії ООН зі сприяння Афганістану Дебора Лайонс виступила на одноденній економічній конференції, організованій талібами — їхньому першому подібному заході, проведеному в той час, коли Афганістан балансує на межі гуманітарної катастрофи та економічного колапсу.

Активи Кабула за кордоном, переважно у Сполучених Штатах, були заморожені після того, як таліби захопили країну в середині серпня. Міжнародне співтовариство не наважується офіційно визнати уряд талібів, побоюючись, що вони можуть застосувати деякі з тих самих суворих заходів, що й за їх попереднього правління 20 років тому.

Згідно зі звітом Міжнародної організації праці, опублікованим у середу, понад півмільйона людей залишилися без роботи.

Найбільше від зростання безробіття постраждали жінки. У доповіді йдеться, що компанії намагаються втриматися "на плаву", оскільки тисячі афганців щодня тікають із країни, йдеться в доповіді, що попереджає про тяжкі перспективи у 2022 році, коли роботи стане ще менше.

У 2020 році жінки займали приблизно кожну п'яту роботу в Афганістані, але зараз їм не дозволяють працювати в деяких областях. Освіта для дівчаток також була обмежена, хоча лідери Талібану заявили, що сподіваються відкрити всі школи для дівчаток по всій країні після кінця березня.

Тим не менш, Лайонс згадала деякі з основних моментів, а також попередила, що гуманітарні потреби величезні — 1 мільйон дітей ризикує померти від голоду, майже 90% населення перебуває за межею бідності, а голод загрожує двом третинам Афганістану. ООН попередила, що 8,7 мільйонів афганців перебувають на межі голодної смерті.

"Експорт також вперше досяг позначки в 1 мільярд доларів, було здійснено виплату заробітної плати державним службовцям", — повідомила Лайонс і похвалила Талібан за їх новий бюджет, який "фінансується виключно за рахунок національних доходів і не залежить від жодних донорських грантів".

На конференції також були присутні представники гуманітарних організацій та дипломатичного корпусу, які все ще знаходяться в Афганістані, а також представники приватного бізнесу, науковці та міністри кабінету талібів. Призначений талібами прем'єр-міністр мулла Мохаммад Хасан Ахунд головував на зустрічі у великому президентському палаці в Кабулі, що для нього було рідкісною публічною появою.

У своєму виступі Ахунд закликав до звільнення заморожених активів Афганістану, заявивши, що його адміністрація не вимагає грошей.

"Допомога, про яку ми просимо, призначена не для чиновників уряду, а для бідної нації", - сказав він.

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